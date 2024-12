Verstappen voert taakstraf uit in Rwanda

Max Verstappen heeft gisteren zijn taakstraf, die hij in Singapore kreeg opgelegd vanwege het gebruik van het woordje 'fucked', uitgevoerd in Rwanda. De wereldkampioen werkte daar met jonge coureurs en reed een aantal rondjes in een lokaal gebouwde crossauto.

Red Bull-coureur Max Verstappen was gisteren in de Rwandese hoofdstad Kigali om daar tot wereldkampioen gehuldigd te worden tijdens het FIA-gala, maar dat was niet het enige wat de Nederlander in Rwanda moest doen. Hij heeft er namelijk ook zijn eeder door de FIA opgelegde taakstraf uitgevoerd.

De viervoudig wereldkampioen werkte met jonge coureurs als onderdeel van een zogenaamd grassroots-ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club. Daarnaast kreeg hij uitleg over een lokaal gebouwde crossauto. Op beelden van de Rwandese televisie is te zien hoe Verstappen, vergezeld door FIA-president Mohammed Ben Sulayem en de Rwandese minister van Sport, de jonge studenten toespreekt en zijn ervaringen met hen deelt. Ook reed hij nog een aantal rondjes in de lokaal gebouwde crossauto.