Alonso heeft hoge verwachtingen van Bortoleto

In het aankomende Formule 1-seizoen zullen er veel nieuwe gezichten op de grid staan. Eén van deze debutanten is Gabriel Bortoleto. De Braziliaan werd dit jaar kampioen in de Formule 2, en de verwachtingen zijn hoog. Fernando Alonso denkt dat Bortoleto de meeste indruk gaat maken in 2025.

Het startveld zal er aankomend seizoen zeer anders uitgaan zien dat dit jaar. Oliver Bearman en Jack Doohan gaan hun eerste volledige seizoen rijden, en Andrea Kimi Antonelli gaat debuteren bij Mercedes. Daarnaast hoopt Isack Hadjar nog altijd op een zitje bij een Red Bull-team. De meeste aandacht gaat momenteel echter uit naar Bortoleto, aangezien de Braziliaan dit jaar op indrukwekkende wijze de Formule 2-titel pakte. Hij rijdt volgend jaar voor Sauber.

Hij wordt dan ook gezien als de rookie die de meeste indruk kan maken in 2025. Ook Fernando Alonso deelt die mening, dat is niet vreemd aangezien Bortoleto is aangesloten bij Alonso's managementbureau A14 Management. Bij Motorsport.com spreekt de Aston Martin-coureur zich uit: "Ja, hij is de beste. In zijn rookiejaar in de Formule 3 werd hij kampioen. Hij werd in zijn rookieseizoen in de Formule 2 ook kampioen. Ik weet dat er veel gesproken wordt over de nieuwe generatie en de grote hoeveelheid rookies, en ze zijn allemaal erg getalenteerd, maar Gabriel is de beste. Hij heeft het met gelijke auto's op de baan laten zien. Hij heeft volgend jaar natuurlijk niet dezelfde auto als een andere rookie, maar ik hoop dat mensen niet vergeten dat hij beter is dan de anderen. Hij was dat en zou dat blijven."