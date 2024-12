Brown voorspelt Red Bull-wijziging: "Waar rook is, is vuur"

Het team van McLaren pakte dit jaar de constructeurstitel. Ze vochten in de laatste fase van het seizoen vooral met Ferrari, Red Bull kon geen grote rol spelen in dit kampioenschap. Zak Brown ziet dat Red Bull waarschijnlijk de line-up gaat aanpassen voor 2025, en hij verwacht dan meer gevaar.

Red Bull moest dit seizoen vooral rekenen op Max Verstappen. De Nederlander pakte zijn vierde wereldtitel, en hij wist elk weekend maximaal te presteren. Zijn teamgenoot Sergio Perez zakte meerdere keren door het ijs, en de kant is groot dat Red Bull hem aan de kant gaat schuiven voor 2025. Liam Lawson wordt gezien als de meest logische opvolger, terwijl ook Yuki Tsunoda hoopt op een kans.

McLaren-CEO Zak Brown is trots op de prestatie van zijn team. De Amerikaan sluit niet uit dat Red Bull volgend jaar weer terugslaat. In gesprek met Sky Sports News krijgt Brown de vraag of Verstappen een grote tegenstander is voor volgend jaar: "Ja, absoluut. Hij is een viervoudig wereldkampioen. Ik denk dat hij een fantastische auto had, maar hij had wel een teamgenoot die het tempo niet had. Maar ik denk dat ze absoluut mee hadden gestreden om de constructeurstitel als Max een teamgenoot had die meer op zijn niveau zit. Hij heeft het geweldig gedaan, alle credits naar de viervoudig wereldkampioen. Het is een geweldig team en het ziet ernaar uit dat hij volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt. Waar rook is, is meestal ook vuur."