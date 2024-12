'FIA wijst opmerkelijk verzoek van Williams af'

Het team van Williams heeft een zwaar seizoen achter de rug. De coureurs veroorzaakten veel crashes, en dat leverde Williams torenhoge kosten op. Het lijkt erop dat Williams een speciaal verzoek heeft gedaan bij de FIA, maar dat de autosportfederatie dit heeft afgewezen.

De coureurs van Williams waren dit seizoen opvallend vaak betrokken bij harde crashes. Vooral in de laatste fase van het seizoen ging er veel mis. Alexander Albon en Franco Colapinto parkeerden hun wagens opvallend vaak in de muur, en het weekend in Brazilië vormde het dieptepunt. In de kwalificatie crashten Albon en Colapinto, waarna Colapinto nogmaals crashte in de race. In Las Vegas vloog de Argentijn wederom hard de muur in tijdens de kwalificatie.

Budgetcap

De vele crashes hebben ervoor gezorgd dat Williams mogelijk tegen moeilijkheden met de budgetcap gaat aanlopen. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport heeft Williams dan ook een opvallend verzoek heeft ingediend bij de FIA. Ze zouden aan de FIA hebben gevraagd of de laatste crash van één miljoen niet kon meetellen voor de budgetcap. Ze hoopten op een beetje medeleven van de FIA, aangezien ze anders tegen problemen met de budgetcap kunnen aanlopen.

Niet akkoord

Volgens de regels mag een team geld uit het budget voor het komende jaar halen. Als een team bijvoorbeeld vijf miljoen naar voren haalt, moeten ze een jaar later wel tien miljoen betalen. Volgens AMuS ging de FIA niet akkoord met het verzoek van Williams, en hebben ze het afgewezen. In de financiële regels wordt geen onderscheid gemaakt tussen een crash die is veroorzaakt door eigen fouten en een crash die is veroorzaakt door een externe factor. Williams moet het in deze situatie dus doen met wat ze nu hebben.