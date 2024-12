Tsunoda genoot van Red Bull-test: "Gelukkiger dan ooit!"

Het Formule 1-seizoen werd gisteren officieel afgesloten met de post season test in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina mocht Yuki Tsunoda voor het eerst meters maken in een Red Bull-bolide. De Japanner heeft genoten van deze grote kans, en hij heeft er veel van geleerd.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat Tsunoda de Red Bull-test in Abu Dhabi mocht gaan rijden. De VCARB-coureur hoopte hier de Red Bull-top te kunnen laten zien wat hij in huis heeft, al heeft de knoop waarschijnlijk al doorgehakt. Tsunoda werkte namens Red Bull de bandentest af, en hij noteerde uiteindelijk de zeventiende tijd. Aangezien tijden niet zoveel zeggen tijdens een test, is het beter om naar zijn productiviteit te kijken, Tsunoda reed 127 rondjes.

Tof

Na afloop van de test had de Japanner een enorme grijns op zijn gezicht. De test was hem goed bevallen, zo liet hij weten in een persbericht van Red Bull: "De test was heel erg tof! Het is de eerste keer in de afgelopen vier jaar dat ik in een andere auto heb kunnen rijden. Je voelt fysiek waarom de RB20 dit jaar voor het kampioenschap heeft gestreden. Het voelt als een heel andere auto om in te rijden. We hebben een heel proactieve dag gehad, en daar ben ik heel erg blij mee."

Geen moeite

De overstap van een VCARB-bolide naar de Red Bull-bolide is groot, maar Tsunoda stelt dat hij hier geen moeite mee had. Het geeft hem zelfvertrouwen: "Ik moet nog veel leren, maar het team heeft geweldig werk geleverd door zo'n goede run voor te bereiden. Ik heb het gevoel dat de auto bij mijn rijstijl past en ik heb er geen moeite mee gehad om mijn rijstijl aan te passen. Zelfs in de longruns kon ik consistent rijden en ik voelde de beperkingen van de auto, wat je niet kunt testen als je geen vertrouwen hebt. Ik voel me nu gelukkiger dan ooit!"