Häkkinen voorziet problemen bij McLaren: "De coureurs gaan vechten"

Lando Norris en Oscar Piastri hebben elkaar dit jaar een aantal keer op cruciale momenten geholpen. Zo gunden de twee elkaar een sprintoverwinning en speelden de één soms een belangrijke rol bij de Grand Prix-zege van de ander. Maar hoe zal dat in 2025 zijn als McLaren vanaf het begin van het seizoen een sterke auto heeft? Häkkinen denkt dat dit zomaar eens voor problemen kan gaan zorgen.

Het team van McLaren heeft in 2024 een grote stap voorwaarts gezet. Aan het begin van het jaar kwam de renstal uit Woking nog flink wat tekort en moest het teams als Ferrari en Red Bull voor zich dulden, maar hier kwam verandering in vanaf de Grand Prix van Miami. McLaren introduceerde een groot upgradepakket en dit zorgde ervoor dat Lando Norris en Oscar Piastri vanaf dat moment wekelijks mee konden strijden om pole positions, overwinningen en podiumplaatsen.

Doordat Red Bull tegelijkertijd begon te worstelen met de RB20 leek Norris Verstappen zelf nog uit te kunnen dagen in de strijd om de titel. Hij werd door McLaren aangewezen als kopman en kreeg in de strijd met Verstappen hulp van teamgenoot Piastri. Zo liet de Australiër tijdens de sprintrace in Brazilië Norris voor, zodat de Brit de race kon winnen en het gaat naar de Nederlander kon verkleinen tot 44 punten. Ook tijdens de Grand Prix van Brazilië ging Piastri aan de kant voor zijn teamgenoot, maar het hielp Norris uiteindelijk niet in de strijd met Verstappen, want na de fenomenale inhaalrace van de Red Bull-rijder op Interlagos was de titelstrijd eigenlijk over.

Norris en Piastri helpen elkaar

Maar de sfeer binnen het team van McLaren was erg goed. Piastri en Norris hielpen elkaar en deden daar niet moeilijk over. De man uit Bristol had het gebaar van zijn Australische teamgenoot in São Paulo zelfs zo gewaardeerd dat hij hem een gunst terug wilde geven, en dat deed hij in Qatar door de sprintoverwinning te gunnen aan Piastri. Ook eerder in Bakoe had Norris Piastri al geholpen door langer buiten te blijven en Perez in de tweede sector wat op te houden. Zo kon de man uit Melbourne een pitstop maken, voor de Mexicaan op de baan komen en de race uiteindelijk winnen. Deze hulp over en weer leverde de McLaren-rijders dan wel geen rijderstitel op, maar ze wisten de Britse renstal afgelopen weekend wel de eerste constructeurstitel sinds 1998 te bezorgen.

"Dat gaat een probleem worden om te managen"

Norris en Piastri zijn zodoende de opvolgers van David Coulthard en Mika Häkkinen, die McLaren 26 jaar geleden voor het laatst constructeurskampioen maakten. Tegenwoordig zijn de twee mannen analisten voor onder andere Viaplay. Na de Grand Prix van Abu Dhabi hebben zij het voor de camera van de Scandinavische zender over het team van McLaren en ze kijken alvast vooruit naar 2025. Als Coulthard vervolgens aan Häkkinen vraagt of hij denkt dat dat ook invloed gaat hebben op de manier waarop McLaren haar rijders zal moeten managen, geeft de tweevoudig wereldkampioen uit Finland aan dat sfeer tussen de coureurs onderling zal gaan veranderen.

"Ik denk dat het een probleem gaat worden om dat te managen", begint Häkkinen. "Ze bevinden zich nu in een positie dat ze er steeds beter voor komen te staan. Iedereen wil dit succes. Wij [Häkkinen en Coulthard, red] zaten bijvoorbeeld in een hele andere positie. Het team had al goede resultaten en kampioenschappen behaald. Het management had al meerdere kampioenschappen in de pocket. Ik denk dat volgend jaar daarom anders zal zijn. De coureurs gaan vechten. Ik denk niet dat we de aardige Lando en aardige Piastri zullen gaan zien."