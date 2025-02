Oud-wereldkampioen compleet eens met bekritiseerde regel

De nieuwe regels rondom het vloeken in de Formule 1 wordt door velen fel bekritiseerd, maar er zijn ook voorstanders die de maatregel steunen. Een van hen is oud-wereldkampioen Mika Häkkinen. De Fin, die in 1998 en 1999 wereldkampioen werd met McLaren, vindt dat schelden en vloeken niet thuishoren in de sport en begrijpt de beslissing van de FIA.

Voorbeeldrol

Volgens Häkkinen hebben Formule 1-coureurs een aanzienlijke voorbeeldfunctie, vooral voor jonge kinderen die naar de races kijken en de coureurs als idolen beschouwen. Hij vindt dat de FIA om die reden een juiste beslissing heeft genomen. “Als vloeken is toegestaan bij schansspringen, skiën, voetbal en basketbal, betekent dat niet dat het ook in de Formule 1 moet mogen. Naar mijn mening moet de F1 in alle opzichten een voorbeeld zijn,” verklaarde de Fin in een interview met de Finse krant Ilta Sanomat.

De oud-kampioen benadrukt dat rolmodellen een grote invloed hebben op de jongere generatie en dat het normaliseren van grof taalgebruik een verkeerd signaal afgeeft. Volgens hem zou het vreemd zijn als kinderen dit gedrag overnemen en het in hun dagelijkse leven gaan gebruiken. “Ik zou het vreemd vinden als kinderen tijdens een familiediner constant vloeken en hun ouders hen gewoon aanmoedigen om daarmee door te gaan. Ik weiger te geloven dat ouders hun kinderen willen leren vloeken. Natuurlijk, als je met een hamer op je duim slaat, begrijp ik dat er soms een scheldwoord uitkomt,” voegde hij eraan toe.

Zelf vloeken

Opmerkelijk genoeg geeft Häkkinen toe dat hij zelf in het verleden regelmatig gevloekt heeft achter het stuur. Hij weet dus uit eigen ervaring hoe frustrerend en emotioneel racen kan zijn, vooral op het hoogste niveau. Toch vindt hij dat er een duidelijk verschil is tussen wat er spontaan gebeurt in een moment van emotie en wat structureel geaccepteerd wordt binnen de sport. "Het is echt niet moeilijk om je aan zo'n regel te houden. Schelden maakt je niet stoerder. Als F1-coureurs rolmodellen zijn voor jonge talenten, is het dan niet beter om gepaste taal te gebruiken?" concludeerde hij.

Hoewel de nieuwe regel in de paddock veel weerstand oproept, is Häkkinen dus een van de weinigen die er volledig achter staat.