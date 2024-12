Verstappen feliciteert McLaren: "Wij maakten te veel fouten"

McLaren onttroonde afgelopen weekend Red Bull als constructeurskampioen. De Britse renstal vocht in Abu Dhabi een titelstrijd uit met Ferrari, en de zege van Lando Norris was genoeg. Max Verstappen reageert sportief en hij deelt zijn felicitaties uit. Hij stelt dat Red Bull simpelweg te veel fouten heeft gemaakt.

Verstappen prolongeerde in Las Vegas zijn wereldtitel. Bij zijn team Red Bull riep men daarna dat ze alsnog voor beide titels wilden gaan, maar dat was niet realistisch. McLaren en Ferrari maakten voorafgaand het raceweekend in Abu Dhabi nog kans op de constructeurstitel. Het werd een spannende strijd, en McLaren werd ondanks de pech van Oscar Piastri constructeurskampioen. Het zorgde voor een enorm feest bij de Britse renstal.

Verstappen had vanzelfsprekend graag de constructeurstitel gepakt met Red Bull. Dit lukte echter niet, maar Verstappen haalde zijn schouders daar over op. In gesprek met de internationale media reageerde Verstappen sportief en hij deelde zijn felicitaties uit: "Ze zijn sinds Miami heel erg solide geweest op elke baan. Het is echt zeer verdienstelijk dat ze daar staan en dat ze het constructeurskampioenschap winnen. Aan de andere kant hoopten we ook dat wij in de top zouden gaan zitten, maar er gingen simpelweg te veel dingen fout bij ons."