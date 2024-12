Horner grapt over incident Verstappen-Piastri: "Hebben de bloeddruk wat verhoogd"

Het team van McLaren heeft voor het eerst in 26 jaar weer eens de constructeurstitel in de Formule 1 weten te winnen. Het werd echter nog wel even spannend gemaakt door Max Verstappen, die McLaren-rijder Oscar Piastri in de openingsronde in de rondte tikte. Na de race grapt Red Bull-teambaas Christian Horner over het incident.

Red Bull-coureur Max Verstappen kende een geweldige start van de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander kwam goed van zijn plek en schoof meteen op van P4 naar de derde plaats, maar de viervoudig wereldkampioen wilde meer. Hij dook bij het ingaan van bocht één aan de binnenkant van McLaren-rijder Oscar Piastri om P2 over te nemen, maar tikte de Australiër in de rondte en kreeg van de wedstrijdleiding een tijdstraf van tien seconden. Dit was vooral voor de McLaren-rijder niet bepaald fijn, aangezien zijn team een voorsprong van 21 punten in het constructeurskampioenschap moest verdedigen ten opzichte van Ferrari.

Piastri viel ver terug en werd slechts tiende, maar de overwinning van Lando Norris was voldoende voor McLaren om de eerste constructeurstitel sinds 1998 veilig te stellen. Na de race feliciteert Red Bull-teambaas Christian Horner de collega's van McLaren. "Ik wil alle mannen en vrouwen van McLaren feliciteren", vertelt de 51-jarige Brit tegenover de internationale media. "We weten hoe moeilijk het is om een constructeurstitel te winnen. Het vergt toewijding en inzet, dus ik wil Zak Brown, Andrea Stella en de rest feliciteren. Ze hebben het uitstekend gedaan en beschikten over twee coureurs die extreem goed presteerden. Ze zijn de verdiende winnaars."

Als Horner het daarna ook nog even over het incident heeft tussen Verstappen en Piastri, kan de teambaas het niet laten om een grapje te maken. "Ik ben er zeker van dat we de bloeddruk wat hebben verhoogd aan het begin van de race!", zegt de Red Bull-teambaas lachen, voordat hij op serieuze toon dieper ingaat op het incident. "Max zei het al, hij zag een gat in de eerste bocht. Ik denk niet dat Oscar hem zag en het gat werd daardoor kleiner. Max probeerde naar de kerbstone te sturen, maar het contact was helaas onvermijdelijk. Na de straf hadden we ook niet de snelheid op de mediums. Dat was duidelijk."