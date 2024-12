Verstappen maakt kans op titel Sportman van het jaar

Max Verstappen maakt weer kans op een prijs. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg vlak na de Grand Prix van Abu Dhabi te horen dat hij is genomineerd voor één van de grootste sportprijzen in zijn thuisland. Hij is weer genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar.

Verstappen werd enkele weken geleden al op de longlist voor deze prijs geplaatst. Aangezien er veel Olympische successen werden geboekt in de zomer, werd de kans op nominatie niet als groot gezien. Toch is Verstappen nu genomineerd, hij krijgt concurrentie van baalwielrenner Harrie Lavreysen, marathonloper Abdi Nageeye en wielrenner Mathieu van der Poel. Verstappen won de prijs al drie keer, maar hij heeft hem nooit zelf opgehaald.