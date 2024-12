"Verstappen zegt sorry tegen Piastri: "Hij is een goede vriend"

Max Verstappen reed een redelijk onzichtbare race in Abu Dhabi. Na zijn incident met Oscar Piastri in de eerste bocht reed hij een verloren race. Hij voelde zich niet goed over dit incident, en hij heeft direct zijn excuses aangeboden aan de Australische McLaren-coureur.

Verstappen deed er alles aan om bij de start direct de tweede plek te pakken. De wereldkampioen tikte het achterwiel van Piastri aan, en beide coureurs spinden. Verstappen kreeg een tijdstraf en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. Piastri finishte achter hem, maar de Australiër kon wel direct het titelfeestje van McLaren gaan vieren. Verstappen was daarvoor al op hem afgestapt.

Excuses

De Nederlander legde na afloop van de race uit wat er precies gebeurde. Hij voelde zich er niet goed over tegenover Piastri, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik kwam best goed weg en ik ging voor de binnenkant. Toen ik er eenmaal voor was gegaan, realiseerde ik me meteen dat het gat dicht zou gaan. Ik probeerde het contact nog wel te voorkomen, omdat ik natuurlijk niet wilde crashen met Oscar, maar jammer genoeg raakten we elkaar alsnog. Ik heb mijn excuses al aangeboden. Het is niet wat je wil, zeker niet met hem. Het is gebeurd en het is in mijn optiek vooral ongelukkig geweest."

Goede vriend

De straf werd gegeven voor een moment in de eerste ronde, terwijl hier normaal gesproken weinig wordt ingegrepen. Als Verstappen hiernaar wordt gevraagd, haalt hij zijn schouders op: "Ik wil het daar eerlijk gezegd niet over hebben. Het belangrijkste voor mij is dat het seizoen nu voorbij is en dat ik dus mijn excuses moet aanbieden aan Oscar. Ik heb niks te winnen en niks te verliezen. Ik ging ervoor en het pakte niet goed uit. Dat we allebei spinden is niet mooi, zeker niet voor hem. Hij is een goede vriend van me, dus ik wil geen rare gevoelens of wat dan ook hebben bij het ingaan van de winterstop."