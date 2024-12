Leclerc baalt als een stekker: "Hebben het maximale gedaan"

Charles Leclerc moest vandaag een inhaalrace rijden in Abu Dhabi. Hij startte als negentiende, en hij deed er alles aan om Ferrari de constructeurstitel te bezorgen. Het werd heel spannend, maar uiteindelijk lukte het net niet. Leclerc was dan ook heel teleurgesteld.

Na een gridstraf en een mislukte kwalificatie moest Leclerc op de negentiende plek starten. Door chaos in de eerste ronde reed hij al snel in de punten. Leclerc vocht zich goed naar voren, en hij bevond zich al vroeg op de podiumposities. Het gat naar raceleider Lando Norris was echter te groot. Hierdoor kon Ferrari McLaren niet inhalen in het constructeurskampioenschap, en ging de titel naar Woking.

Leclerc reed een geweldige race, maar hij was na afloop vooral teleurgesteld. De Monegask baalde als een stekker en die emoties deelde hij met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Ik wist dat ik agressief moest zijn, dus in de eerste ronde nam ik zoveel mogelijk risico om zoveel mogelijk plaatsen te winnen voor de rest van het weekend. Jammer genoeg startten we te ver naar achteren om het beter te doen dan we al deden. Ik denk dat we het maximale hebben gedaan. Het doet pijn, aangezien het dit seizoen zo close werd aan het einde. Op vrijdag kwam het hard aan, we hebben alles gegeven en uiteindelijk kwamen we net te kort voor ons doel. Het is jammer, maar we hebben alles gegeven."