Norris jubelt na McLaren-titel: "Voelt ongelooflijk!"

Lando Norris schonk vandaag McLaren de constructeurstitel. In Abu Dhabi hield hij zijn hoofd koel in een chaotische race waarin hij voortdurend onder druk stond van de Ferrari's. Norris was trots, maar hij richtte zijn blik ook direct op het aankomende seizoen.

Norris startte de race op de pole position, en hij zag bij de start hoe zijn teamgenoot Oscar Piastri werd aangetikt door Max Verstappen. Norris bleef uit de chaos, en hij sloeg direct een groot gat. De Brit deed er alles aan om geen foutjes te maken, en dat lukte hem ook. Na zijn pitstop hield hij de leiding in handen, al kwam Carlos Sainz nog heel dichtbij. Norris wist daarna weg te rijden, en hij bezorgde zijn team de gedroomde constructeurstitel.

Historisch

Norris schreeuwde van vreugde over de boordradio. Hij klonk echter ook direct strijdbaar richting 2025. Bij interviewer van dienst Nico Rosberg sprak hij zich uit: "Dit voelt ongelooflijk. Niet per se voor mijzelf, maar voor het hele team. Ze hebben geweldig werk geleverd als je kijkt van waar we stonden aan het begin. Ik ben heel erg trots op iedereen, het was een geweldige reis. Dat we het seizoen op deze manier mogen afsluiten, is geweldig. Dat we het constructeurskampioenschap na 26 jaar hebben gewonnen, is best speciaal. We gaan dit vieren. Dit is een historisch moment voor het team. Het wordt een geweldige nacht!"

2025

Norris keek echter ook direct vooruit. Over de boordradio riep hij al dat 2025 zijn jaar gaat worden, en die mening heeft hij nog steeds in gesprek met Rosberg: "Dat is mijn doel, dat is ons doel als team. We willen volgend jaar de constructeurstitel en de wereldtitel gaan pakken. Ik heb dit jaar mijn fouten gemaakt, maar ik heb ook veel geleerd van Max en mijn rivalen. Hoe blij ik nu ook ben, ik heb al zin in volgend jaar."