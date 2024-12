McLaren wint constructeurskampioenschap

Het team van McLaren heeft zich tijdens de seizoensfinale van 2024 verzekerd van de eerste constructeurskampioenschap sinds 1998. De eerste plaats van Lando Norris en de tiende van Oscar Piastri waren genoeg om concurrent Ferrari achter zich te houden.

McLaren heeft het de laatste jaren erg lastig gehad in de Formule 1. De renstal, die in het verleden al twaalf keer het constructeurs- en twaalf keer het rijderskampioenschap wist te winnen, heeft sinds 1998 geen enkele keer meer het kampioenschap bij de teams op hun naam geschreven. In 2007 verzamelde het team uit Woking wel de meeste punten met Fernando Alonso en Lewis Hamilton, maar vanwege het spionageschandaal werd McLaren gediskwalificeerd voor het constructeurskampioenschap.

Sindsdien wist het team nog wel races te winnen en stond het bijvoorbeeld na de openingsrace van 2014 bovenaan in het kampioenschap voor de teams, door de tweede en derde plaats van Kevin Magnussen en Jenson Button in Melbourne. Daarna beleefde McLaren een zeer lastige periode. Ze zakten steeds verder weg en er werd niks meer gewonnen. De formatie uit Woking eindigde in 2015 en 2017 zelfs als negende in het constructeurskampioenschap. Het dieptepunt kwam misschien wel in 2020 toen het team bijna failliet was tijdens de coronaperiode. Mclaren moest de fabriek verkopen, die het momenteel huurt, en het moest een groot deel van de inboedel verkopen, zoals oude bolides.

Maar onder leiding van McLaren-CEO Zak Brown is daarna wel de opmars ingezet. Het team klom steeds verder op en kon steeds vaker meestrijden om de podiumplaatsen. Het eerste teken van de ommekeer kwam in Monza in 2021, waar Daniel Ricciardo de Grand Prix van Monza won in een McLaren voor zijn teamgenoot Lando Norris.

Daarna duurde het even voor de definitieve ommekeer kwam, maar die vond, na een zeer lastig begin in 2023, plaats in Oostenrijk vorig jaar. Op de Red Bull Ring introduceerde de Britse renstal een groot upgradepakket. Ze konden steeds vaker meestrijden met Ferrari en Mercedes en de podiumplaatsen werden aaneengeregen. Red Bull was echter nog buiten bereik, maar daar kwam in 2024 verandering in.

In Miami 2024 dichtte McLaren ook het gaat naar het dominante team uit Milton Keynes en plots konden Norris en Piastri bijna ieder weekend meestrijden om de overwinning. De 25-jarige uit Bristol won in Florida na een kleine 5,5 jaar in de Formule 1 eindelijk zijn eerste race, terwijl ook Piastri zijn eerste race wist te winnen op de Hungaroring. Plots streed het team wekelijks mee om de poles, overwinningen en podiumplaatsen, maar het was voor Norris niet genoeg om Max Verstappen te verslaan in het rijderskampioenschap. Maar mede door zijn prestaties heeft McLaren een gat van meer dan 100 punten kunnen dichten naar Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. In Azerbeidzjan werd na 3822 dagen eindelijk weer de leiding in het constructeurskampioenschap gepakt, en deze werd vandaag definitief behaald in Abu Dhabi.

Ferrari liep wel zeven punten in op het Yas Marina Circuit, maar de overwinning van Norris was voor McLaren voldoende om de eerste constructeurstitel in 25 jaar binnen te halen.