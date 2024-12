Verstappen hoopt dat zijn kind niet de autosport in gaat

Max Verstappen zijn vriendin Kelly Piquet maakten eerder dit weekend bekend dat ze een kind gaan krijgen. De Nederlander zal zijn kind ondersteunen als hij of zij in de toekomst zou willen racen en ook talent heeft, al geeft de Red Bull-rijder toe dat hij het liever niet zou hebben.

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi bekend dat ze een kind zullen krijgen. Bij een foto van het stel schrijft de Nederlander dat hij voor het eerst vader gaat worden: "Een mini Verstappen-Piquet is onderweg! We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wonder!" Verstappen is al een soort bonusvader van Penelope, de dochter van Kelly Piquet en voormalig Red Bull-rijder Daniil Kvyat, maar zal nu dus zijn eerste kind gaan krijgen met Piquet.

Doordat het kind een Verstappen-Piquet zal worden, zal hij of zij de racegenen gaan krijgen van twee grote namen in de wereld der racerij. Verstappen hoopt echter niet dat zijn kind ooit in de Formule 1 terecht zal komen. "Ik hoop het niet!", vertelt de Red Bull-rijder tegenover de internationale media. Het betekent echter niet dat Verstappen zijn kind niet zal steunen als hij of zij dat wel zou willen. "Als hij of zij graag wil racen, en ik zie dat er ook sprake is van talent, zal ik hem of haar ook steunen, maar ik hoop het eigenlijk niet", aldus de Nederlander, die zijn kind niet in een bepaalde richting wil duwen. "Er staat verder geen druk op, mijn kind moet gewoon zijn of haar leven kunnen leiden."