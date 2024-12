Norris sloeg andere aanbiedingen af: "Ik geloofde in McLaren"

Lando Norris kan vanmiddag tijdens de GP van Abu Dhabi zijn eerste titel met McLaren behalen. De Brit is trots dat hij dit seizoen al wat kan winnen met McLaren, maar geeft toe dat hij aanbiedingen heeft gehad van andere teams, waardoor hij misschien al eerder voor de prijzen mee had kunnen strijden.

McLaren-coureur Lando Norris rijdt sinds 2019 in de Formule 1 voor het team van McLaren. De Britse renstal was toentertijd een team in de middenmoot en de podiumplaatsen waren ver weg voor Norris. Gedurende zijn eerste 4,5 jaar in de koningsklasse stond hij zesmaal op het podium, maar dit aantal zou na de Grand Prix van Oostenrijk van 2023 toe gaan nemen. McLaren offerde begin 2023 op om later in het jaar met een groot updatepakket te komen, en deze strategie pakte goed uit. Norris stond in de tweede helft van 2023 zevenmaal op het podium, en het team uit Woking kon Ferrari en Mercedes steeds vaker uitdagen.

In Miami 2024 dichtte McLaren ook het gaat naar het dominante Red Bull Racing en plots kon Norris bijna ieder weekend meestrijden om de overwinning. De 25-jarige uit Bristol won in Florida na een kleine 5,5 jaar in de Formule 1 eindelijk zijn eerste race, maar daar bleef het niet bij. Norris schreef tot dusver drie overwinningen, acht pole positions en twaalf podiumplaatsen op zijn naam. Het was niet genoeg om Max Verstappen te verslaan in het rijderskampioenschap, maar mede door zijn prestaties heeft McLaren een gat van meer dan 100 punten kunnen dichten naar Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Momenteel leidt McLaren daardoor het kampioenschap voor de teams, en de titel kan zo definitief binnengehaald worden als het team uit Woking haar voorsprong van 21 punten op Ferrari succesvol verdedigt.

Geloof in McLaren

Het zou voor het eerst sinds 1998 zijn dat McLaren het kampioenschap voor de teams zou winnen. Destijds won de Britse renstal het kampioenschap met Mika Häkkinen en David Coulthard en nu gaat het dat hoogstwaarschijnlijk doen met Oscar Piastri en Lando Norris. Het geduld van laatstgenoemde coureur wordt daarmee dus beloond. De Brit werd meermaals in verband gebracht met een overstap naar andere teams, en heeft in aanloop naar de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit ook toegegeven dat hij in het verleden meerdere aanbiedingen heeft gekregen.

"Het was lastig om de barrière te doorbreken om dichter bij Ferrari, Mercedes en Red Bull te komen. Zij hebben de Formule 1 voor lange tijd gedomineerd. Maar in de laatste anderhalf jaar hebben wij de barrière niet alleen doorbroken, we hebben de lat zelfs nog hoger gelegd door het beste team te worden en aan kop te gaan", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar tegenover de internationale media.

"Waar ik denk ik het meest blij mee en trots op ben, is het feit dat ik hier nog steeds ben", vervolgt Norris. "Het feit dat ik nog steeds de papaja-kleuren draag, komt doordat ik al die jaren in het team ben blijven geloven. Ik had kansen om geen ‘papaja’ meer te zijn en om elders misschien al eerder races te winnen. Ik geloofde echter in McLaren en wilde het gewoon met hen doen. Ik wilde het doen met de mensen die mij de kans hebben gegeven in de Formule 1."

"We hoopten op komend seizoen"

McLaren lijkt dus op weg naar de eerste constructeurstitel in 25 jaar, en dit had het team volgens Norris dit jaar nog niet verwacht. Zij dachten eerder aan 2025. "We hadden echt niet gedacht dat het dit jaar mogelijk was, we hoopten op komend seizoen. Dat was op papier ons doel. Dat we het dit jaar al doen, is een nóg grotere prestatie. Natuurlijk is de klus nog niet geklaard, maar ik ben trots op de reis die we samen hebben gemaakt in al die jaren. Ik zou heel blij zijn als we het afmaken."