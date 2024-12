McLaren wil clash Norris-Piastri voorkomen en stelt teamregels op

Het team van McLaren heeft zich met een één-twee in de kwalificatie een geweldige uitgangspositie verschaft om morgen de eerste constructeurstitel sinds 1998 op hun naam te schrijven. Volgens Zak Brown zal McLaren morgen teamregels gaan gebruiken om de titel over de streep te kunnen trekken.

Lange tijd leek Max Verstappen op weg te zijn naar de pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander was na de eerste run in Q3, ondanks een enorm moment bij het uitkomen van de laatste bocht, de snelste man, maar tijdens de tweede run kon hij zijn tijd niet verbeteren. Hier profiteerden Lando Norris en Oscar Piastri optimaal van door de eerste en tweede plaats op de grid te grijpen.

Het team van McLaren heeft zo een geweldige uitgangspositie voor zichzelf gecreërd om morgen de eerste constructeurstitel sinds 1998 te grijpen. De renstal uit Woking zal dan wel de 21 punten voorsprong op uitdager Ferrari succesvol moeten verdedigen, en om dat te doen zal McLaren een aantal teamregels gaan opstellen. Dat onthulde McLaren-CEO Zak Brown na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports, toen voormalig wereldkampioen Nico Rosberg hem vroeg of er regels bij de start van de Grand Prix zullen zijn voor Piastri en Norris om een clash te voorkomen.

"We zullen voor morgen een aantal teamregels bedenken. Maar de coureurs weten precies wat erop het spel staat, dus ik denk niet dat we ze alles hoeven te vertellen", vertelt de Amerikaan, die daarna grappend zegt: "Ik zeg wel dat ik er met Nico over heb gesproken, voor het geval het nog niet duidelijk was: jullie moeten aardig tegen elkaar zijn!"