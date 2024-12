Horner begrijpt Verstappen: "Hij ging er vol voor"

Het team van Red Bull Racing kende geen sterke laatste kwalificatie van het seizoen. In Abu Dhabi moest Max Verstappen het na een lastige sessie doen met de vijfde tijd. Christian Horner neemt Verstappen niets kwalijk, en hij zag dat de Nederlander er vol voor ging.

Verstappen leek een outsider te zijn voor de pole position. De Nederlander kwam aardig voor de dag, maar hij liet zijn team wel schrikken. Hij kwam nogal wijd de laatste bocht uit, verloor bijna de macht over het stuur, maakte een soort drift en noteerde vervolgens de snelste tijd. In de tweede run waren er echter vier coureurs sneller dan Verstappen, waardoor de Nederlander slechts als vijfde eindigde. Hij schuift op de grid echter een plekje op door de straf van Nico Hülkenberg.

Het is geen ideale startplek, maar er liggen nog genoeg kansen. Red Bull-teambaas Christian Horner haalde zijn schouders op toen hij sprak met Viaplay: "In Q2 waren we nog heel erg sterk, maar helaas ging het in beide rondjes in Q3 niet goed. In de eerste ronde zag het er nog best goed uit, maar Max had een groot moment in de laatste bocht. Gelukkig wist hij de auto daar heel te houden. Het was een behoorlijk moment. Hij ging er vol voor, er is geen twijfel dat hij er vol voor ging. In de laatste ronde kwam de auto gewoon nooit meer tot leven. Er was geen enkel punt in die ronde waarop hij sneller leek te zijn dan in zijn eerdere rondjes, behalve dan in de laatste bocht."