Furieuze Wolff zegt sorry tegen Hamilton: "Ik ben zo boos!"

Lewis Hamilton kende een verschrikkelijke laatste kwalificatie bij Mercedes. Na een ongelukkig moment met een paaltje wist hij zich niet te verbeteren. Hij viel af in Q1, en dat zorgde voor teleurstelling. Mercedes-teambaas Toto Wolff was woedend en bood zijn excuses aan aan Hamilton.

Hamilton begon strijdbaar aan de kwalificatie. Hij voelde zich goed na de vrijdag, en hij oogde zeer relaxed bij het ingaan van de sessie. In de slotfase van Q1 was Hamilton bezig met een belangrijke vliegende ronde, maar toen raakte hij een paaltje. Het blauwe ding was uit de grond gereden door Kevin Magnussen, en kwam vast te zitten onder de Mercedes. Hamilton kwam niet verder dan de achttiende tijd.

Onvergeeflijk

Hamilton klonk teleurgesteld over de boordradio, maar zijn teambaas Toto Wolff had hele andere emoties. Hij was woest, en dat liet hij blijken voor de camera's van de Duitse tak van Sky Sports: "Wat hier is gebeurd is onvergeeflijk, echt onvergeeflijk. Lewis rijdt zijn laatste race voor ons en we proberen slim te zijn door als laatste naar buiten te gaan. Ik ben zo boos over deze situatie. Het is een schande om op deze manier afscheid te nemen van Lewis. Er is geen uitleg voor, er zijn geen excuses. Het is ongelooflijk vervelend dat dit soort beslissingen niet worden gemaakt in een team van wereldklasse zoals de onze."

Domme fout

Wolff erkent dat Mercedes een risico nam met deze strategie. Hij is er echter niet blij mee dat het zo heeft uitgepakt. Hij gaat verder met zijn tirade: "Het is simpel. We wilden het goed doen voor hem in zijn laatste weekend, en dit komt door een domme fout. Dit is wat er gebeurt. En dat is niet de manier waarop we het zouden moeten doen, en zeker niet in zo'n belangrijke race. Dat hoeft niet, je moet menselijk zijn. Je moet het zekere voor het onzekere nemen, en niet... eruit zien als je superslim bent."