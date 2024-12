Nerveuze Brown eist focus: "Zal vanavond niet goed slapen"

Het team van McLaren kan de constructeurtitel ruiken. Lando Norris en Oscar Piastri noteerden de snelste twee tijden in de kwalificatie, en dat komt het team goed uit. Zak Brown reageerde opvallend opgelucht, en hij eist volledige focus van zijn team voor de race van morgen.

McLaren strijd dit weekend met Ferrari om de constructeurstitel. De Britse renstal voert het kampioenschap aan, en Ferrari moet een flinke achterstand gaan goed maken. De Italiaanse renstal kende een rampzalige kwalificatie in Abu Dhabi. Carlos Sainz redde de eer met de derde tijd, maar Charles Leclerc viel op pijnlijke wijze af in Q2. Door een gridstraf zal hij vanuit het achterveld moeten starten.

Slapen

McLaren-CEO Zak Brown reageerde enorm opgelucht na de kwalificatie. Na het vallen van de vlag sloeg hij vol enthousiasme op de schouders van de mensen aan de pitmuur. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Wat een prestatie van het team en de coureurs. Het is zo close! Nico Hülkenberg heeft het ook goed gedaan. De race is morgen, en dan moeten we extreem gefocust zijn. Vanavond zal ik niet goed slapen, maar ik heb zin in morgen. We willen deze beker in onze prijzenkast plaatsen, en dat is meer waard dan wat dan ook."

Naïef

McLaren staat er overduidelijk beter voor dat Ferrari, maar Brown wil niet te vroeg juichen. De Amerikaan wil niets uitsluiten en hij geeft de concurrentie zeker nog een kans: "Met Safety Cars en dat soort dingen, kunnen we niemand uitsluiten. Dat zou naïef zijn. We gaan morgen aanvallen. Dit zou veel betekenen voor alle mannen en vrouwen bij McLaren die zo ongelooflijk hard hebben gewerkt. Ik neem mijn hoed af voor hen, en hopelijk kunnen we morgenavond een feestje vieren."