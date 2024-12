Hamilton baalt stevig na dramatische kwalificatie: "Echt weer typisch mijn geluk"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft een zeer teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi achter de rug. Tijdens zijn laatste kwalificatiesessie als Mercedes-rijder eindigde hij op een achttiende plaats. Dit had hij vooral te danken aan een bollard die onder zijn bolide kwam vast te zitten. Volgens Hamilton is dat weer 'typisch zijn geluk'.

Lewis Hamilton rijdt in Abu Dhabi zijn laatste raceweekend voor het team van Mercedes, voordat hij naar Ferrari zal vertrekken. De Brit, die het de laatste weekenden onwijs lastig heeft in de W15 en een horrorrace beleefde in Qatar, had echter weinig verwachtingen van zijn laatste Grand Prix-weekend voor de Zilverpijlen, maar wilde er wel alles aan doen om zijn twaalf jaar bij Mercedes zo goed mogelijk af te sluiten.

Een goede uitgangspositie leek misschien ook wel tot de mogelijkheden, nadat Hamilton in de derde vrije training op een uitstekende derde positie eindigde. Maar tijdens de kwalificatie ging het toch weer van kwaad tot erger voor de 105-voudig Grand Prix-winnaar. Het veld zat ongelofelijk dicht bij elkaar en de baan werd ronde na ronde sneller, waardoor bijna alle coureurs aan het einde van Q1 een flinke sprong voorwaarts maakten. Dat lukte Hamilton echter niet. De 39-jarige leek op weg naar Q2, maar een bollard maakte een einde aan de hoop van de Brit. De bollard, die door Magnussen op het asfalt was beland, kwam vast te zitten onder de bolide van Hamilton, die zijn tijd niet meer kon verbeteren. Hierdoor kwam hij niet verder dan P18, wat betekent dat Hamilton dit seizoen maar liefst vier keer niet uit Q1 wist te komen.

Podiumplek

Na zijn rampzalige laatste kwalificatie als Mercedes-rijder baalt de man uit Stevenage dan ook als een stekker. "Echt weer typisch mijn geluk", doelt de teleurgestelde Mercedes-rijder tegenover Sky Sports op de bollard. "We hebben zo hard gewerkt aan de set-up. We hebben de auto in een geweldige positie gebracht en hij zag er goed uit tijdens VT3, dus ik dacht echt: 'Misschien is een podiumplek dit weekend mogelijk'. Onze timing was echter niet optimaal, omdat ik als laatste op de baan was. Daardoor kwam ik vlak achter een van de Alpine-coureurs terecht en kwam ik tijd tekort."

"Mijn verwachtingen waren hooggespannen"

Ondanks de zwaar teleurstellend verlopen kwalificatie wil Hamilton er morgen alles aan doen om zich vanaf P18 naar voren te knokken. "Ik ga het proberen. Zoals ik al zei, de auto voelt redelijk aan. Om van P1, P2 - ik zat elke keer in de top vijf - op de 18e plaats te eindigen, verandert zeker het weekend, maar ik probeer nog steeds echt aanwezig te zijn. Ik ben nog steeds erg dankbaar", aldus de Brit, die aangeeft dat de W15 dit weekend veel beter aanvoelt. "De auto is dit weekend compleet anders. Hij rijdt veel fijner, dus mijn verwachtingen waren hooggespannen, maar het is wat het is. Ik zal proberen daarvan terug te komen."