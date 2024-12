Zuchtende Verstappen is toe aan vakantie na lastige kwalificatie

Max Verstappen noteerde slechts de vijfde tijd in de laatste kwalificatie van het jaar. In Abu Dhabi was hij simpelweg niet snel genoeg. Na afloop stelde hij dat dit niet ideaal is, en dat hij toe is aan de vakantie. Hij gaat echter wel alles geven in de Grand Prix van morgen.

Verstappen zag er in delen van de kwalificatie best snel uit. De Nederlander had in het laatste gedeelte van de kwalificatie een opvallend moment in de laatste bocht. Hij leek de macht over het stuur van zijn RB20 te verliezen, maar hij hield de controle en noteerde de snelste tijd. Uiteindelijk wist hij zich daarna niet meer te verbeteren en moest hij genoegen nemen met de vijfde tijd.

Niet ideaal

Na afloop van de kwalificatie reageerde Verstappen gelaten. De Nederlandse wereldkampioen gaf een eerste reactie voor de camera van Viaplay: "De vijfde plek is niet ideaal, maar het was eigenlijk best wel een lastige kwalificatie waarin de auto heel moeilijk is, dat is iets wat we over het seizoen wel vaker hebben gehad. Soms kregen we het dan wel voor elkaar in de kwalificatie, zoals in Qatar. Maar hier is het wat moeilijker met de hobbels en de kerbs, en het is elke bocht de balans hebben die ik niet wil. En als je dat de limiet opzoekt, dan kan het de andere kant opvallen. Natuurlijk heb ik in de laatste bocht dat momentje bij het uitkomen, dat deed ik niet expres."

Vakantie

Zijn drift in de laatste bocht zag er enorm spectaculair uit, maar voor Verstappen was het iets minder leuk. Het liet zien hoe zwaar hij het had in de auto. Zijn verwachtingen voor de race van morgen, zijn dan ook niet groots: "Ik ga mijn best doen in de race, maar ik kijk ook wel uit naar de vakantie. Het is soms wel lastig geweest dit jaar." Mogelijk start Verstappen verder naar voren, want Nico Hülkenberg moet zich melden bij de stewards.