Verstappen lovend over Perez: "Altijd heel prettig mee samengewerkt"

Sergio Perez lijkt dit weekend zijn laatste race voor Red Bull Racing te rijden. De Mexicaan lijkt vervangen te gaan worden door Liam Lawson. Als Max Verstappen gevraagd wordt naar zijn samenwerking met Perez, is de Nederlander lovend over zijn teamgenoot.

Red Bull-coureur Sergio Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract hij Red Bull tot en met 2026, maar het is nog maar de vraag of de Mexicaan volgend jaar nog in voor de Oostenrijkse renstal zal racen. Dat heeft alles te maken met het slechte seizoen dat de man uit Guadalajara beleeft. Sinds de zomerstop scoorde Perez slechts 21 punten, waardoor hij op een zwaar teleurstellende achtste plaats in het kampioenschap staat, met 277 punten minder dan teamgenoot Max Verstappen.

Hierdoor staat zijn zitje bij Red Bull onder druk. Aanstaande maandag zal er over zijn toekomst besloten gaan worden door de Red Bull-top en de aandeelhouders, maar het lijkt er toch op - al is Perez een andere mening toebedeeld - dat de 34-jarige volgend jaar niet meer voor de Oostenrijkse formatie zal racen. De Telegraaf meldde gisteren dat Red Bull en de entourage van Perez in gesprek zijn over hoe ze uit elkaar gaan.

'Aangenaam persoon'

Als Max Verstappen voor de camera van Viaplay gevraagd wordt naar zijn samenwerking met de 34-jarige Perez, is hij erg lovend over zijn teamgenoot. "Nou, ik heb altijd heel prettig met Checo samengewerkt", vertelt de viervoudig wereldkampioen. "Daar is eigenlijk ook helemaal niks op aan te merken. En hij lag ook heel goed in het team. Hij is gewoon een aangenaam persoon. Ik heb leuke momenten met hem beleefd. Ik denk dat hij ook wel redelijk relaxed gewoon in het leven stond en ook veel gaf om familie. Hij is natuurlijk iets ouder dan ik. Eigenlijk hebben we het altijd gewoon leuk gehad."

"Ik hou me daar ook gewoon buiten"

Het lijkt er dus op dat de Perez dit weekend zijn laatste Grand Prix rijdt voor Red Bull, en misschien wel in de Formule 1. De enige resterende vraag is: wie zal de nieuwe teamgenoot van Verstappen gaan worden. Daar maakt de Nederlander zich echter totaal niet druk om. "Dat is natuurlijk niet aan mij. Kijk, ik hou me daar ook gewoon buiten. Ik wil gewoon zorgen dat we die auto beter voor elkaar krijgen, ook voor volgend jaar", luidt het antwoord van de 27-jarige Red Bull-rijder.

Het lijk er echter op dat Liam Lawson de nieuwe teamgenoot van Verstappen zal gaan worden. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Red Bull die knoop inmiddels doorgehakt.