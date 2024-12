'Red Bull praat met Perez over aanpassen of beëindigen contract'

Het lijkt erop dat Sergio Perez dit weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor Red Bull rijdt. De Mexicaan presteerde niet naar verwachting, en dat betekent dat hij moet vertrekken. Het lijkt erop dat Red Bull in onderhandeling is met de entourage van Perez om zijn contract aan te passen of te beëindigen.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull. Hij is nu tot en met 2026 verbonden aan de Oostenrijkse renstal, maar de kans is klein dat hij dit contract gaat uitdienen. Perez presteert al maanden zeer zwak, en de twijfel over zijn toekomst wordt steeds groter. Na de Grand Prix van Abu Dhabi hakt de Red Bull-top een knoop door over zijn toekomst, maar de uitkomst van deze vergadering lijkt nu al vast te staan. Perez verliest vrijwel zeker zijn stoeltje.

Volgens De Telegraaf zijn Red Bull en kamp Perez nu met elkaar in gesprek over hoe ze uit elkaar gaan. Volgens de krant staat het vast dat Perez volgend jaar niet meer in de Formule 1 rijdt. Red Bull zou hem echter ook niet willen ontslaan en zomaar wegsturen. De kans is volgens De Telegraaf groot dat Perez financieel gecompenseerd gaat worden en dat hij in dienst blijft als ambassadeur. De verwachting is dat Perez dan wordt opgevolgd door Liam Lawson, die nu nog bij VCARB rijdt. Ook Yuki Tsunoda maakt kans, maar volgens De Telegraaf bestaat er bij Red Bull intern twijfel over zijn kwaliteiten en wisselvallige resultaten.