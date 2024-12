Uitslag kwalificatie Abu Dhabi: Norris en Piastri pakken eerste startrij, Verstappen vijfde

De kwalificatie op het circuit van Yas Marina zit erop. In Abu Dhabi werd de laatste pole position van het jaar gepakt door Lando Norris. Hij was net iets sneller dan Oscar Piastri, die de tweede tijd noteerde. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

De laatste kwalificatie van 2024 begon zeer rustig. De coureurs kwamen niet direct de baan op, en er heerste een rustige sfeer. Aston Martin stuurde Lance Stroll en Fernando Alonso als eerste het asfalt op. Alonso kreeg echter de taak om een setje banden te scrubben, dus hij ging niet direct voor een snelle tijd.

Een paar minuten later was het wel tijd voor snelle tijden. Sergio Perez leek te ver te gaan, en hij verloor zijn rondetijd omdat hij de track limits had overschreden in bocht 1. Bij Red Bull dachten ze dat het duidelijk was, maar Perez kreeg zijn tijd toch terug. Hij was kwaad, want hij wist zeker dat hij niet over de witte lijn was gegaan. Hierdoor was hij begonnen aan een tweede run, terwijl dat niet nodig was.

Perez bereikte Q2, maar dat gold niet voor Lewis Hamilton. In zijn laatste kwalificatie voor Mercedes ging het helemaal mis. Kevin Magnussen probeerde ruimte te maken, maar hij raakte een paaltje. Dit paaltje kwam vast te zitten onder de wagen van Hamilton, waardoor hij geen snelle tijd wist neer te zetten. Zwaar teleurgesteld droop hij af. Zijn teamgenoot George Russell zorgde ook voor een onprettige situatie door samen met Fernando Alonso in de weg te rijden van Liam Lawson. Naast Hamilton vielen ook Alexander Albon, Guanyu Zhou, Franco Colapinto en debutant Jack Doohan af.

Q2

Met een paar minuten vertraging ging het tweede kwalificatiegedeelte van start. George Russell wist op dat moment al dat hij geen straf zou krijgen. De stewards waren van mening dat hij Liam Lawson niet had geblokkeerd aan het einde van Q1.

Max Verstappen kwam in Q2 als eerste de baan op. De Nederlander noteerde een razendsnelle ronde, en hij was in de eerste run zelfs bijna een seconde sneller dan Russell. Verstappen stapte uit zijn auto, en hij had geen tweede run nodig. Terwijl Verstappen stond te babbelen met zijn team, gingen zijn concurrenten er vol voor. Charles Leclerc had geen sterke tijd neergezet, maar in zijn tweede run was hij rap. Hij had echter de track limits overschreden in bocht 1, en zijn tijd werd verwijderd. Hij viel af, en door zijn gridstraf zal hij morgen als laatste starten. Naast Leclerc vielen ook Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll en Kevin Magnussen af.

Q3

Onder aanvoering van Nico Hülkenberg ging het laatste kwalificatiegedeelte van start. De Duitser was bezig met een goede sessie, en hij vocht zelfs mee om de pole position. De Duitser noteerde uiteindelijk de vierde tijd, en dat was zeker niet slecht voor Haas. Max Verstappen leek ook een grote kans te maken op de pole. In zijn eerste run ging het bijna mis, hij ging wijd in de laatste bocht, hield hem binnen de track limits, hield de auto onder controle en noteerde de snelste tijd.

Verstappen wist in zijn tweede run niet te overtuigen, waardoor hij genoegen moest nemen met de vijfde tijd. Carlos Sainz noteerde de snelste tijd, maar toen kwamen de papajakleurige racers eraan. Lando Norris en Oscar Piastri waren sneller dan de concurrentie, en daarmee pakten ze de eerste startrij. Voor McLaren is dit een belangrijke slag, want hierdoor kunnen ze de constructeurstitel ruiken.