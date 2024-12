Russell maakt zich zorgen: "McLaren lijkt klasse apart"

George Russell kende een redelijke vrijdag in Abu Dhabi. De Brit kon de nodige meters maken, maar zijn Mercedes was nog niet enorm snel. Russell was niet helemaal tevreden, maar hij schrok wel van de resultaten. Hij stelt dat McLaren een klasse apart is.

Russell begon goed aan de dag met een vierde tijd in de eerste vrije training. Hij had veel rondjes gereden, maar zijn achterstand op de snelste tijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc bedroeg 0,844 seconden. In de tweede vrije training waren de omstandigheden beter te vergelijken met die van de kwalificatie en de race. Russell noteerde echter geen snelle ronde, en hij eindigde op de dertiende plaats.

Moeite

Na afloop van de tweede vrije training legde Russell uit wat Mercedes precies had uitgeprobeerd op vrijdag. De Britse coureur wordt geciteerd door Motorsport.com: "We hadden vandaag wat moeite, maar zeker op vrijdag proberen we veel dingen ter voorbereiding op volgend jaar. Dit is onze laatste kans om wat radicalere dingen te proberen met de afstelling, gewoon om te zien of er meer dingen zien die we kunnen leren. Ik hoop dat morgen een iets normalere dag wordt en dan kijken we vanaf daar wel."

Klasse apart

Russell weet ook wel dat Mercedes niet veel tijd heeft om vandaag veel veranderingen door te voeren. Na VT3 gaat de kwalificatie van start, en dan kan Mercedes niets meer aanpassen. Gevraagd of de vrijdag hem vertrouwen geeft voor de rest van het weekend, reageert Russell goudeerlijk: "Nee. Lewis heeft een paar geweldige rondjes gereden, maar als team zijn we nog ver verwijderd van McLaren en Ferrari. Met name McLaren lijkt een klasse apart te zijn. Lewis heeft het zoals gezegd fantastisch gedaan, maar we zitten alsnog vier tienden achter de McLarens. Dat is een groter gat dan we hadden verwacht."