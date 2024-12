Emotionele Hamilton zeer positief over vrijdag Mercedes

Lewis Hamilton kende een aardige start van zijn laatste raceweekend met Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liep tegen weinig problemen aan in de twee vrije trainingen, en hij is al redelijk emotioneel. Hamilton denkt dat Mercedes morgen dichter bij de concurrentie kan komen.

Na elf jaar komt er dit weekend een einde aan de samenwerking tussen Mercedes en Hamilton. De Brit is erop gebrand om het weekend zo goed mogelijk af te sluiten. Op de vrijdag ging dat goed, want in de eerste vrije training noteerde hij de derde tijd. In de tweede training kwam hij niet verder dan de vijfde tijd, maar Hamilton had verder weinig klachten over zijn auto. Dat stemt hem tevreden, want dat was niet altijd zo.

Emoties

Hamilton kijkt terug op een goede eerste dag in Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen begint emotioneel aan zijn verhaal in het persbericht van Mercedes: "Het voelt heel surrealistisch dat dit mijn laatste weekend is met het team. Ik probeer zo aanwezig mogelijk te zijn en ik probeer van elk moment te genieten. Ik geniet van het besturen van de auto, het werken met iedereen in de garage, met de engineers, en ik probeer deze momenten zoveel mogelijk vast te leggen. Ik wil al mijn emoties in de auto en het team kanaliseren, want ik houd enorm veel van ze en ik wil het goed doen voor hen. Dit weekend heb ik nog één kans om dat te doen, en ik doe mijn best."

Dichter bij concurrentie komen

Hamilton hield een goed gevoel over aan de eerste twee vrije trainingen. De Britse coureur verwacht dan ook geen drukke nacht: "Het is niet mijn plan om veel aan de auto te gaan veranderen vannacht. We hebben natuurlijk wel wat werk te doen, aangezien de McLarens nog steeds heel snel zijn en de Ferrari's ook in de mix zitten. We moeten dus nog wat tijd vinden. Over het algemeen was mijn gevoel met de auto wel goed. Het is nooit makkelijk om vast te stellen hoe onze pace in de longruns eruit ziet, maar het zag er niet te slecht uit. Hopelijk is dat positief voor ons. Uiteindelijk moeten we nog wel wat doen aan de pace over een enkele ronde en hopelijk liggen we morgen dichter bij de auto's voor ons."