Sarcastische Marko hoopt op ommekeer in Abu Dhabi

Het team van Red Bull Racing kende geen sterke vrijdag in Abu Dhabi. Ze konden de concurrentie niet bijhouden, en Max Verstappen was van mening dat de juiste balans er niet was. Een sarcastische Helmut Marko stelt dat Red Bull het momentum van de vrijdag in Qatar heeft meegenomen.

In de eerste vrije training werd er niet veel naar de tijden gekeken. De omstandigheden waren niet vergelijkbaar met die van de kwalificatie, en veel teams zetten rookies in. In de tweede vrije training werden er wel veel snelle tijden genoteerd, maar Red Bull deed dat niet. Verstappen worstelde met balans-issues en hij noteerde slechts de zeventiende tijd. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd veertiende.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet tevreden met de resultaten van zijn team. De Oostenrijker sprak zich duidelijk uit bij zijn landgenoten van ORF: "Sarcastisch gezien hebben we het momentum van de vrijdag in Qatar meegenomen. Daar waren we net zo slecht. Zullen we er weer in slagen om de ommekeer te maken? Dat zal moeilijk worden. We weten ongeveer waar het probleem ligt, maar het is er nog steeds. De auto heeft te weinig balans en heeft een te klein werkvenster." Marko wil geen grote vergelijkingen maken met Qatar: "Het zijn weer andere temperaturen dan in Qatar. Laten we eens kijken wat we hiervan kunnen maken. De problemen zijn nu iets anders. Het zou te gemakkelijk zijn."