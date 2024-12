Verstappen verwacht herstel: "De balans is gewoon niet goed"

Max Verstappen kende geen ijzersterke vrijdag in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina noteerde hij in de tweede vrije training slechts de zeventiende tijd. Verstappen weet zeker dat het beter kan, en hij richt zijn blik op een gevecht in de top zes van het veld.

Verstappen kwam vandaag in slechts één vrije training in actie. In de eerste vrije training moest hij zijn RB20 afstaan aan rookie Isack Hadjar. Vanaf de pitmuur keek hij toe hoe Hadjar zijn stinkende best aan het doen was. De Fransman is in beeld om volgend jaar bij VCARB te rijden, en hij vecht dit weekend ook om de F2-titel. In de tweede vrije training worstelde Verstappen met zijn auto en wist hij geen competitieve rondetijd neer te zetten. Dit zorgde ervoor dat hij slechts zeventiende werd.

Balans

Na afloop reageerde viervoudig wereldkampioen koeltjes. De Nederlandse Red Bull-coureur moest ruim een seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris. Na afloop wist Verstappen precies wat er aan de hand was, en hij werd geciteerd door Verstappen.com: "De balans was gewoon niet heel goed. Dat maakt het moeilijk om te pushen. Dat is iets waar we deze nacht aan moeten werken."

Top zes

Verstappen en Red Bull hebben dit seizoen wel vaker mindere vrijdagen gehad. De kans is dus aanwezig dat Verstappen morgen weer beter voor de dag kan komen. De Nederlander is dan ook hoopvol: "Ik weet zeker dat we het beter kunnen doen. Ik zeg niet dat we op het level van McLaren zitten, want ze zien er tot nu toe echt heel snel uit dit weekend. Als we in de top zes kunnen vechten, dan zou dat een goed herstel zijn. Want tot nu toe is het best lastig."