Verstappen gaat Zandvoort missen: "Natuurlijk vind ik het jammer"

De organisatie van de Dutch Grand Prix maakte deze week bekend dat Zandvoort na 2026 van de Formule 1-kalender valt. Ze hebben deze keuze zelf genomen, en het nieuws heeft ook Max Verstappen bereikt. De Nederlander vindt het jammer, maar hij is lovend over de organisatie.

Het circuit van Zandvoort maakte in 2021 een comeback op de kalender van de Formule 1. Jarenlang leek het onmogelijk om weer een Grand Prix te organiseren in de Noord-Hollandse duinen, maar het lukte toch. Het leverde een aantal spectaculaire races op, en de teams en de coureurs waren enthousiast. Toch heeft de organisatie besloten om de zaak realistisch te bekijken, en wordt in 2026 de voorlopig laatste Grand Prix op Zandvoort verreden.

In Abu Dhabi reageerde Max Verstappen voor het eerst op het nieuws. De Red Bull-coureur gaat de race missen, maar hij is ook lovend in gesprek met de internationale media: "Toen ik in de Formule 1 debuteerde, had ik nooit verwacht dat we terug zouden gaan naar Zandvoort. Natuurlijk vind ik het heel jammer, maar aan de andere kant heb ik trots op wat ze daar hebben neergezet. De races die we hebben gehad tot nu toe en ook het hele spektakel eromheen, daar heb ik veel respect voor. Ik ben er ook trots op dat ik daar een rol in heb gespeeld. Ik kijk uit naar de laatste twee edities en in 2026 zeggen ze dat ze er met een knal uitgaan, dus ik ben benieuwd."