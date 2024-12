Alpine trekt Nederlandse coureur aan voor F1 Academy

Het team van Alpine heeft bekendgemaakt welke coureur ze gaan steunen voor het aanstaande F1 Academy-seizoen. De Franse renstal heeft de keuze laten vallen op een Nederlander. Ze gaan namelijk samenwerken met 21-jarige Nina Gademan, ze reed dit seizoen al één raceweekend in de klasse.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om minimaal één coureur te steunen in de F1 Academy. De klasse rijdt sinds dit jaar in het voorprogramma van de Formule 1, en de steun vanuit de teams is groot. Veel teams hebben al bekendgemaakt wie ze gaan steunen in 2025. Ook het team van Alpine heeft dat nu gedaan, en ze kiezen dus voor Gademan. De coureur uit Wijster kreeg eerder dit jaar een wildcard voor Zandvoort, en ze scoorde punten in beide races.

Gademan rijdt dit jaar in de Britse Formule 4, en ze behaalde haar eerste podiumplaats op het circuit van Thruxton. Alpine heeft daarnaast laten weten dat Gademan voor het team van Hitech zal gaan rijden in de Formula Winter Series. Het is nog niet duidelijk voor welk team ze zal gaan rijden in de F1 Academy. Alpine steunt dit jaar Abbi Pulling, maar zij zal de serie waarschijnlijk gaan verlaten aangezien ze de titel zo goed als binnenheeft. Dit jaar rijden er met Emely de Heus en Maya Weug twee Nederlanders in de F1 Academy. De Heus wordt nu nog gesteund door Red Bull, maar aan die samenwerking komt een eind. Het is nog onduidelijk of De Heus en Weug volgend jaar ook op de grid staan.