Ook Mexicaanse media verwachten vertrek van Perez

Het begint er steeds meer op te lijken dat Sergio Perez gaat vertrekken bij Red Bull Racing. In de afgelopen dagen gingen er al veel geruchten rond over zijn toekomst, maar vanuit Mexico bleef het stil. Daar is nu verandering ingekomen, want ook daar verwacht men nu een exit van Perez.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, maar de kans is klein dat hij dit gaat uitdienen. Zijn tegenvallende prestaties van de afgelopen maanden zorgen ervoor dat zijn positie onder druk staat. Red Bull wil graag twee sterk presterende coureurs, maar Perez is op geen enkele manier in staat om zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Na de Grand Prix van Abu Dhabi staat er een vergadering van de Red Bull-top op het programma, alleen de uitkomst lijkt nu al bekend te zijn.

Eerder deze week meldden meerdere media dat Red Bull de knoop heeft doorgehakt. Na Abu Dhabi nemen ze afscheid van Perez, en hij wordt vervangen door Liam Lawson of Yuki Tsunoda. Vanuit Mexico bleef het echter stil, maar ook daar is doorgedrongen dat zijn Red Bull-avontuur ten einde gaat komen. De Mexicaanse tak van Fox Sports meldt namelijk dat ze ook hebben vernomen dat Perez gaat vertrekken bij Red Bull. Ze stellen dat Red Bull heeft besloten om niet verder te gaan met Perez, en dat ze nu uitzoeken hoe ze de samenwerking kunnen beëindigen.