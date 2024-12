Russell vol zelfvertrouwen: "Ik had ook kunnen winnen in de Red Bull"

Max Verstappen stelde in Las Vegas dat hij ook wereldkampioen was geworden in een Ferrari of een McLaren. Zijn uitspraken zorgden voor reacties bij zijn concurrenten. Een zelfverzekerde George Russell stelt nu dat hij ook had gewonnen in een Red Bull.

Verstappen kreeg zijn vierde wereldtitel dit jaar niet cadeau. De concurrentie reed het gat dicht, maar Verstappen wist elk weekend het beste uit zijn auto te halen. Na een spectaculaire zege in Brazilië wist Verstappen zijn titel te prolongeren in Las Vegas. In Qatar zette hij zijn goede vorm door en won hij weer. Na zijn titelrace riep Verstappen dat hij ook wereldkampioen was geworden in een Ferrari of een McLaren, Lando Norris was het daar niet mee eens.

Red Bull

Ook Mercedes-coureur George Russell spreekt zich nu uit over deze kwestie. Russell krijgt in gesprek met de Daily Mail de vraag of hij kampioen zou zijn geworden in een Red Bull of een McLaren: "Ja, absoluut. Natuurlijk, Max heeft in de laatste tijd niet veel races gewonnen, maar hij is te verslaan. Het verschil tussen Max en Lando is dat Max won als hij de kans kreeg, terwijl zijn rivalen dat niet deden. Norris en McLaren hebben veel punten weggegooid en daarom heeft Max, een uitzonderlijke coureur, het kampioenschap vroegtijdig gewonnen. Ik zeg dat ik in de Red Bull had kunnen winnen, want ze hadden de snelste auto aan het begin van het seizoen. Zelfs Sergio Perez eindigde een paar keer als tweede. Pas in de tweede helft van het seizoen waren ze het op twee na beste team."

Mercedes

Russell is wel van mening dat zijn team Mercedes het goed heeft gedaan. De Britse coureur stelt dat ze alle kansen hebben gegrepen: "We hebben drie keer de kans gehad om de pole position te pakken, en dat hebben we drie keer voor elkaar gekregen. Alle races waarin we in staat waren om te winnen, hebben we dat ook gedaan, behalve in Canada. Bij de meeste gelegenheden gingen we naar huis met het beste resultaat dat we konden behalen."