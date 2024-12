Verstappen wil succesjaar afsluiten met zege in Abu Dhabi

In Abu Dhabi wordt aankomend weekend de laatste race van het seizoen verreden. Voor Max Verstappen staat er niets meer op het spel, hij heeft de titel immers al binnen. Verstappen blijft hongerig en hij hoopt het seizoen met een hoogtepunt te kunnen afsluiten.

Verstappen prolongeerde anderhalve week geleden zijn wereldtitel in de Formule 1. Dat zorgt er echter niet voor dat hij rustig aan gaat doen. Afgelopen weekend presteerde hij ijzersterk in Qatar. Na een mindere sprint sloeg hij keihard terug in de kwalificatie. Hij pakte de pole position, maar verloor deze startpositie na een discutabele gridstraf. Een getergde Verstappen greep de leiding bij de start, en hij gaf deze positie niet meer uit handen.

Goede herinneringen

Aankomend weekend kan Verstappen het seizoen in stijl gaan afsluiten in Abu Dhabi. De Nederlander is gemotiveerde en hij kijkt eerst eventjes terug in zijn preview: "Qatar was een mooie race en het voelde goed om daar weer te winnen. De auto voelde veel beter aan en het was van het hele team een geweldige prestatie. We staan nu aan de vooravond van de laatste race van het seizoen en ik heb goede herinneringen aan Abu Dhabi."

Hoogtepunt

Verstappen kon na zijn titelrace in Las Vegas al eventjes ontspannen, maar het was natuurlijk nog geen echte vakantie. Hij heeft daar namelijk wel behoefte aan: "Het is een lang seizoen geweest en we zijn klaar voor wat vrije tijd en om wat waardevolle tijd met onze familie en vrienden door te brengen. Het team heeft dit jaar enorm hard gewerkt en iedereen verdient na dit seizoen pauze om even te ontspannen. Het zou geweldig zijn om het seizoen met een hoogtepunt te eindigen en de overwinning te behalen."