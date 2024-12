Brown ziet Verstappen schitteren: "Eén van de grootste coureurs ooit"

Zak Brown wilde dit jaar met zijn team McLaren voor beide wereldtitels gaan. Het bleek een onmogelijke missie te zijn, want Max Verstappen greep de wereldtitel. Brown is realistisch en hij geeft nu uitgebreid toe dat Verstappen een van de grootste coureurs ooit is.

Het team van McLaren kende dit jaar een flinke opmars. Ze wisten de Red Bulls te verslaan, en namen rond de zomer de macht over in de Formule 1. Hun heerschappij was van korte duur, want ook Ferrari wist het gat dicht te rijden. Met Lando Norris wilden ze Verstappen uitdagen, maar de Nederlander bleek een maatje te groot te zijn. In Las Vegas werd hij voor het vierde seizoen op rij kampioen. McLaren kan nog wel de constructeurstitel pakken.

Brown zorgde vaak voor ophef, maar hij stelt dat hij juist enorm veel respect heeft voor Verstappen. De Amerikaanse CEO deelt zijn complimenten uit in een interview met De Telegraaf: "Kijk alleen al naar Brazilië. Een van de beste optredens die ik in mijn leven heb gezien. Ik heb nog tegen zijn vader Jos geracet en ik denk dat hij ook snel genoeg was om wereldkampioen te worden, maar hij had wat meer pech in zijn loopbaan. Ik kijk nu al meer dan 35 jaar naar de Formule 1 en Max is één van de grootste coureurs ooit. Hij is wel te verslaan, maar dan moet je echt je A+ game brengen. Wanneer is de laatste keer dat we Max in de grindbak hebben zien staan? Het is indrukwekkend hoe hij er altijd bovenop zit en geen fouten maakt."