Een achteruitkijkspiegel zorgde afgelopen weekend in Qatar voor de nodige chaos. De spiegel bleef lang op de baan liggen, waarna Valtteri Bottas het onderdeel kapot en dat leverde twee lekke banden op. Yuki Tsunoda kreeg dit niet mee, want hij dacht dat er een bever op de baan lag.

Halverwege de race verloor Alexander Albon zijn spiegel op het rechte stuk. Het onderdeel lag naast de racelijn, en de wedstrijdleiding koos voor gele vlaggen. Bottas reed echter over de spiegel heen, waardoor er veel puin op de baan lag. Dit leverde Lewis Hamilton en Carlos Sainz een lekke band op, waarna de wedstrijdleiding toch voor een Safety Car koos. Veel mensen vonden dat er te laat was ingegrepen, maar de FIA vindt dat ze niets verkeerd hebben gedaan.

VCARB-coureur Yuki Tsunoda had niet door dat er een spiegel op de baan lag. Een miscommunicatie zorgde ervoor dat de Japanner dacht dat er iets heel anders op de baan lag. Toen de internationale media hem hiernaar vroeg, reageerde hij vol verbazing: "Was het een spiegel? Ik hoorde 'bever'. Mijn engineers zeiden dat er een bever was. Maar waarom is er een bever in het Midden-Oosten? Hoe is het mogelijk dat er een bever is in met Midden-Oosten? Misschien is het een verrassing door de opwarming van de aarde! Er gebeuren veel interessante dingen!" Tsunoda kwam uiteindelijk als dertiende over de streep.