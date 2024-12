Emotionele Wolff wil Hamilton uitzwaaien met sterk resultaat

Het team van Mercedes neemt dit weekend afscheid van Lewis Hamilton. Na elf jaar trouwe dienst vertrekt de zevenvoudig wereldkampioen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff bedankt Hamilton, maar hij wil wel dat zijn team aankomend weekend goed gaat scoren in Abu Dhabi.

Begin dit jaar maakte Lewis Hamilton bekend dat er een einde gaat komen aan zijn tijd bij Mercedes. Hij maakt gebruik van een clausule in zijn contract waardoor hij kan overstappen naar Ferrari. Hiermee gaat er een kinderdroom van Hamilton in vervulling, maar dat betekent wel dat hij afscheid moet nemen van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal beleefde hij veel successen, en ze zijn hem enorm dankbaar.

Familie

Mercedes-teambaas Toto Wolff is hem niet alleen dankbaar voor zijn prestaties op de baan, maar ook voor onder meer zijn strijd voor meer inclusiviteit. In de preview van Mercedes spreekt Wolff zich uit: "Dit weekend vieren we feest. We vieren alles dat we samen hebben bereikt. De associatie van Lewis met Mercedes gaat 26 jaar terug. Elke ronde van zijn loopbaan heeft hij tot nu toe gereden met een krachtbron van de driepuntige ster. We zullen zijn ongeëvenaarde verhaal gaan eren in Abu Dhabi, en in de opkomende week als we Kuala Lumpur, Stuttgart en uiteindelijk Brixworth en Brackley bezoeken. We eren hem wetende dat, hoewel deze fase van onze relatie ten einde komt, Lewis altijd deel zal uitmaken van onze familie."

Nieuw hoogtepunt

Wolff weet echter ook dat er in Abu Dhabi nog een race moet worden gereden. De Oostenrijker wil hier ook goed voor de dag komen: "Voor nu ligt onze volledige focus op het raceweekend. Er is geen betere manier om onze tijd samen ten einde te brengen, dan met een sterke prestatie op de baan. Het hele team is erop gefocust om nog één hoogtepunt toe te voegen aan de verzameling. We willen het seizoen ook eindigen met een mooi resultaat. Dat zal ons helpen met het meenemen van momentum in de winter en verder, als we een nieuw hoofdstuk gaan beginnen in 2025. Met George als onze ervaren coureur en Kimi als onze rookie, is onze toekomst mooi. Maar laten we dit hoofdstuk nu op de juiste manier gaan afsluiten."