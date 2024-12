"Ferrari maakt zich geen zorgen om motivatie Hamilton"

Nog één race en dan zit het Mercedes-tijdperk van Lewis Hamilton erop. De Brit lijkt de dagen af te tellen, want hij maakt een zeer terneergeslagen indruk. Bij zijn nieuwe werkgever Ferrari maakt men zich geen zorgen over de motivatie van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton kende in Qatar een enorm teleurstellend weekend. De Brit begon zelfs aan zichzelf te twijfelen, en dat mocht iedereen weten. Na de sprint kwalificatie riep hij zelfs dat hij niet snel meer is. In de race kreeg hij twee straffen en liep hij een lekke band op. Het zorgde ervoor dat hij kansloos was voor WK-punten, en dat de teleurstelling steeds duidelijker werd. Hij vroeg zijn team zelfs of hij mocht uitvallen.

Het zorgt ervoor dat er wordt getwijfeld aan zijn motivatie. Het komt niet op een goed moment, want Hamiltons overstap naar Ferrari staat voor de deur. Vanaf volgend jaar is hij Ferrari-coureur, en daar zijn de verwachtingen zeer hoog. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich echter geen zorgen, zo laat hij desgevraagd weten aan Motorsport.com: "Totaal niet. Kijk maar eens naar de vijftig ronden die hij in Las Vegas reed. Hij begon de race toen vanaf de tiende plaats en hij zat bij de finish op de versnellingsbak van George Russell, dus ik maak me totaal geen zorgen."