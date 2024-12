Debutant Doohan bedankt Ocon: "Heb veel van hem geleerd."

Jack Doohan maakt aankomend weekend zijn debuut in de Formule 1. Bij het team van Alpine vervangt hij de vroegtijdig vertrokken Esteban Ocon. Doohan heeft zin in zijn debuut, maar hij wil Ocon bedanken voor zijn hulp in de afgelopen maanden bij Alpine.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Doohan in 2025 gaat debuteren in de Formule 1. De Australische reservecoureur krijgt promotie bij Alpine, maar die promotie komt nu veel eerder dan verwacht. Alpine heeft besloten om Esteban Ocon te laten gaan voor de seizoensfinale in Abu Dhabi, zodat hij in actie kan komen voor Haas tijdens de post season test. Dit geeft Doohan dus een grote kans om eerder te debuteren.

Het nieuws lekte vlak na de race in Qatar al uit, en Alpine kwam gisteren met de bevestiging. Op sociale media kwam Doohan met een eerste reactie: "Ik ben trots dat ik dit weekend mag debuteren in Abu Dhabi. Ik ben Alpine dankbaar voor het vertrouwen en deze kans. Ik ben ook Esteban heel dankbaar, ik heb veel van hem geleerd in de afgelopen twee jaar. Hij is van grote waarde geweest voor mijn leerproces en mijn ontwikkeling in de Formule 1. Ik wens hem het beste voor de toekomst. Ik focus me deze week op de taak die voor ons legt en ik ga samenwerken met Pierre om het team te helpen de doelen te bereiken."

Stoked to be racing in Abu Dhabi this weekend for my debut Grand Prix. Grateful to @AlpineF1Team for the trust and for giving me this opportunity. Also very grateful to Esteban who I’ve learnt a great deal from over the last two years. He’s been beneficial to my learning and… pic.twitter.com/ZgeNj3zZGe