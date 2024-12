Officieel: Doohan vervangt Ocon in Abu Dhabi

Na afloop van de Grand Prix van Qatar werd het al duidelijk, maar nu is het officieel. Jack Doohan zal aankomend weekend in Abu Dhabi zijn debuut maken in de Formule 1. Hij vervangt bij het team van Alpine Esteban Ocon, de Fransman stapt na dit seizoen over naar Haas.

Doohan zou volgend jaar zijn debuut gaan maken in de Formule 1. Hij vervangt dan Ocon, die dus overstapt naar het team van Haas. Nu komt dat debuut eerder dan verwacht, en is Doohan vanaf Abu Dhabi al de teamgenoot van Pierre Gasly. De Australiër reed dit seizoen al een aantal vrije trainingen en tests. Ocon zal niet lang stil blijven zitten, want het is de verwachting dat hij volgende week de post season test afwerkt voor Haas.

Die test voor Haas heeft alles te maken met het vroegtijdige vertrek van Ocon. In een kort statement laat Alpne weten dat Ocon hierdoor de kans krijgt om de test af te werken voor Haas. Doohan zal in Abu Dhabi rijden met startnummer 61, en hij zal ook in actie komen voor Alpine tijdens de post season test. Alpine bedankt Ocon voor zijn harde werk in de afgelopen jaren en ze wensen hem veel succes voor de toekomst.