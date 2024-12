Brown zet Red Bull onder druk: "Hebben de volledige gevolgen nog niet gezien"

Het team van McLaren heeft dit jaar grote stappen gezet. De Britse renstal haalde Red Bull in, en vecht nu om de constructeurstitel. Zak Brown is trots, maar hij kijkt ook vooruit. Brown verwacht volgend jaar een spannende strijd, en hij wijst naar het feit dat Red Bull de nodige mensen is verloren.

McLaren begon op een aardige manier aan het seizoen, maar niemand had verwacht dat ze zulke grote stappen zouden zetten. Sinds het raceweekend in Miami vechten ze echt mee om de zeges. In Bakoe namen ze de koppositie in het constructeurskampioenschap over van Red Bull, en sindsdien gelden ze als de titelfavoriet. Het verschil met Ferrari is echter heel klein, en in Abu Dhabi zal de titelstrijd worden beslist.

2025

McLaren-CEO Zak Brown is vanzelfsprekend trots op zijn team. De Amerikaan kijkt echter ook vooruit naar 2025, en in een interview met De Telegraaf laat hij weten dat hij een spannend duel verwacht: "We gaan met vier topteams de strijd met elkaar aan. Ik kan wel verklappen dat we de auto flink gaan doorontwikkelen. Ik ben onder de indruk van hoe moedig het team is wat betreft de plannen voor volgend jaar. We gaan echt flink wat veranderen. In de Formule 1 moet je ook risico's nemen als je de beste wil zijn. Ik denk dat je geen keuze hebt."

Uitdaging

Brown weet dat Red Bull één van zijn grote concurrenten zal zijn in 2025. Maar hij verwacht dat ze daar ook nog de gevolgen van het huidige jaar gaan voelen: "Red Bull heeft de nodige belangrijke mensen verloren en ik denk dat we de volledige gevolgen daarvan nog niet hebben gezien. Het is een goed team, maar je moet ook kijken naar de cultuur en de sfeer. Voor hen wordt 2026 een nog grotere uitdaging. Dan komen ze voor het eerst met hun eigen motor en ik kan me niet herinneren dat een team met een eigen motor in het eerste jaar direct competitief is geweest. Dat vormt nog een groot vraagteken."