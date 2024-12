'Perez verliest waarschijnlijk Red Bull-zitje'

Het is geen geheim dat de positie van Sergio Perez bij Red Bull onder druk staat. De Mexicaanse coureur presteert niet naar behoren, en er wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst. Inmiddels begint het erop te lijken dat Perez in Abu Dhabi zijn laatste race voor Red Bull rijdt.

Perez begon vol goede moed aan het huidige seizoen. Hij scoorde een aantal podiumplekken, en hij verlengde zijn contract bij Red Bull. Al snel kwam hij echter in een flinke vormdip terecht, en werden zijn resultaten steeds slechter. Afgelopen weekend in Qatar verpestte hij zijn sprint kwalificatie en reed hij een soort testsessie in de sprintrace. In de race startte hij in de top tien, maar viel hij uit nadat zijn auto de geest gaf.

Volgende week staat er een belangrijke vergadering op de planning, maar het begint erop te lijken dat Perez moet vertrekken bij Red Bull. Volgens ESPN en The Race lijkt het er namelijk op dat Perez na dit seizoen zijn spullen moet pakken. Dat zou dus betekenen dat bij aan de kant wordt geschoven door Red Bull en in Abu Dhabi zijn laatste race voor het team rijdt. ESPN en The Race meldden dat Perez in 2025 waarschijnlijk wordt vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is nu bezig met een goede reeks bij VCARB en bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in hem. Volgens de twee publicaties zou Isack Hadjar in beeld zijn om Lawson op te volgen bij VCARB.