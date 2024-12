Hamilton kijkt uit naar afscheid: "Verwacht geen hoogtepunt"

Nog één race en dat zit het Mercedes-tijdperk van Lewis Hamilton erop. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beleeft een zware periode, en hij heeft dan ook geen hoge verwachtingen van de race in Abu Dhabi. Hij verwacht geen hoogtepunt in zijn laatste race voor het team.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor het team van Mercedes, en hij beleefde veel successen in dienst van de Duitse renstal. Na dit seizoen stapt Hamilton echter over naar Ferrari, en hij lijkt enorm uit te kijken naar dit avontuur. In Qatar beleefde hij afgelopen weekend een rampzalige race. Na twee straffen en een lekke banden wilde hij opgeven, maar dat mocht niet van Mercedes. Hij werd uiteindelijk als twaalfde geklasseerd.

Geen hoogtepunt

Hamilton verwacht geen wonderen bij zijn laatste Mercedes-race. De zevenvoudig wereldkampioen is goudeerlijk in gesprek met de internationale media: "Ik denk niet dat we op een hoogtepunt zullen eindigen. We zullen ergens eindigen en ik denk dat het belangrijk is hoe we ervoor staan. We doen ons best. Ik verwacht niet echt een veel beter weekend dan we in de afgelopen weekenden hebben gehad, maar ik zal het natuurlijk proberen. Ik heb weinig verwachtingen en misschien kom ik er wel uit met een beter resultaat. Het maakt me niet zoveel uit. Maar deze laatste races voor mij hebben geen invloed op alles wat we hebben gedaan."

Achtbaan

Hamilton kijkt dan ook met een lach en een traan terug op zijn jaren in dienst van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen spreekt met zijn hart: "Het is echt een achtbaan van emoties geweest. Ik ben gewoon dankbaar dat ik nog steeds overeind sta en dat het nog steeds goed met me gaat. Ik heb geweldige races gehad in mijn leven, en ik heb slechte races gehad, maar dat waren er niet al te veel."