Horner kraakt stewards na 'ongehoorde' gridstraf Verstappen

Max Verstappen beleefde een sterk weekend in Qatar. Hij pakte een verrassende pole position, maar deze verloor hij na een controversiële gridstraf. Een getergde Verstappen pakte de leiding bij de start van de race en hij kwam als winnaar over de streep. Christian Horner vindt de gridstraf van Verstappen ongehoord.

Na een tegenvallende sprintrace had niemand verwacht dat Verstappen zo snel zou zijn in de kwalificatie. Hij greep een verrassende pole position, en daar was hij heel erg blij mee. Laat op de avond besloten de stewards hem echter een gridstraf van één plaats te geven voor het blokkeren van George Russell in een cool down lap. Verstappen was woedend en haalde zijn gram door de race te winnen. Na de race sloeg hij terug naar Russell en stelde hij dat hij al zijn respect is verloren voor de Brit.

Ongehoord

Bij Red Bull zijn ze het eens met Verstappens kritiek op de straf. Ook teambaas Christian Horner vond het nergens op slaan, zo liet hij na de race weten aan de internationale media: "Laten we zeggen dat Max niet blij was met de beslissing. Het was een erg vreemde keuze, want beide auto's reden op dat moment een langzame ronde. Ik vond dat Russell en Mercedes wel erg extreem reageerden en het was ongehoord dat Max voor een incident in een langzame ronde een straf van één plaats krijgt."

Geweldige start

Horner zag dat Verstappen de woede om wist te zetten in motivatie. Het zorgde voor een zeer sterke actie in de eerste meters van de race op het circuit van Losail: "Hij zette de slechte, vieze kant van de grid om in een van zijn beste starts van het jaar, en hij was vastberaden om te winnen. Waar George ook zou remmen, Max zou het nog later doen. En hij zette die goede startpositie om in een leidende positie aan het einde van bocht één."