Red Bull ook ijzersterk bij pitstops in Qatar

Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull afgelopen weekend de zege in Qatar. Het was een positief resultaat voor de Oostenrijkse renstal. Niet alleen op de baan ging het goed met Red Bull, want ook in de pitlane waren ze dit weekend het sterkste team.

De pitcrew van Red Bull verrichtte op het circuit van Losail de snelste pitstop van het weekend. De monteurs verwisselden de banden van de bolide van Sergio Perez in 2,29 seconden. Ze waren nipt sneller dan concurrent McLaren, want bij de papajakleurige renstal wist men de banden van Oscar Piastri in 2,36 seconden te verwisselen. Het team van Sauber maakte de top drie compleet door Valtteri Bottas in 2,42 seconden weer de baan op te sturen.

Het team van Red Bull verrichtte echter nog een snelle pitstop. Ook Max Verstappen kon namelijk snel weer zijn weg vervolgen. De viervoudig wereldkampioen kreeg van zijn pitcrew in 2,52 seconden nieuwe banden. Het team van McLaren kwam in de buurt van deze tijd van Red Bull door de banden van Lando Norris in 2,58 seconden te verwisselen. De teams van Mercedes, Aston Martin, Haas en Ferrari maakten de top tien compleet. Haas eindigde zelfs met twee pitstops in de top tien van dit klassement.