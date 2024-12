Red Bull wil dat Perez eigen conclusies trekt

Sergio Perez kende in Qatar wederom een teleurstellende race. De kans is zeer groot dat hij in Abu Dhabi zijn laatste race voor Red Bull rijdt, al wil men daar bij de Oostenrijkse renstal nog niets over zeggen. Teambaas Christian Horner stelt dat hij Perez tot zijn eigen conclusies laat komen.

Perez heeft het al maanden enorm zwaar in de Formule 1. Zijn resultaten vallen tegen en zijn positie staat onder druk. De kans is groot dat Red Bull hem aan de kant gaat schuiven na dit seizoen. In Qatar ging het wederom niet goed met Perez, hij beleefde een slechte sprint kwalificatie, hij maakte een vreemde blunder bij de start van de sprint en in de race viel hij uit nadat hij problemen kreeg met zijn auto.

Geen prettige situatie

Red Bull-teambaas Christian Horner is kritisch op zijn coureur. Horner zag Perez worstelen in Qatar en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Checo heeft een heel zwaar jaar achter de rug. We zijn erop gefocust om hem echt tot aan de finishvlag in Abu Dhabi te ondersteunen. Het is geen prettige situatie voor Checo, om in deze positie te zitten met elke week weer speculaties. Hij is oud en wijs genoeg om te weten wat de situatie is. Laten we kijken waar we na Abu Dhabi staan."

Eigen conclusies

Horner wil Perez echter ook niet helemaal afkraken. Hij benadrukt dat de Mexicaan heeft bijgedragen aan het succes van Red Bull in de afgelopen jaren: "Maar dit jaar was zwaar. Hij heeft vijf Grands Prix gewonnen voor ons en hij heeft een aantal uitstekende prestaties neergezet, zoals in Singapore, Bakoe en Saoedi-Arabië. Iedereen heeft veel respect voor Checo, maar de situatie waarin we ons nu bevinden is duidelijk net zo pijnlijk voor hem als voor het team." Perez is zelf positief over zijn toekomst, maar Horner lijkt er iets anders over te denken: "Ik laat Checo tot zijn eigen conclusies komen. Niemand dwingt hem op de een of andere manier, maar ik laat hem... Het is duidelijk geen leuke situatie voor hem."