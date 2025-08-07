user icon
Crisis bij Red Bull: slechtste seizoen in tien jaar dreigt

Crisis bij Red Bull: slechtste seizoen in tien jaar dreigt
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 11:22
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing is met een slecht gevoel aan de zomerstop begonnen. De prestaties vallen tegen, en de kans op een nieuwe wereldtitel lijkt klein. Red Bull stevent af op hun slechtste Formule 1-seizoen in tien jaar tijd.

De laatste Grand Prix voor de zomerstop in Hongarije was exemplarisch voor de huidige vorm van Red Bull. Ze kampten het hele weekend met problemen, terwijl ze niet wisten wat de oorzaak hiervan was. Zelfs superster Max Verstappen kon helemaal niets voor elkaar krijgen, en kwam hij slechts op de tegenvallende negende plaats over de streep. De teleurstelling was groot, en Red Bull het jaren lang niet zó slecht gedaan in de sport.

Wat zijn de kansen voor Red Bull?

Red Bull staat bij het ingaan van de zomerstop op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe 194 punten bij elkaar gereden, het overgrote deel van deze punten staat op naam van Verstappen. De kans is groot dat Red Bull het seizoen gaat afsluiten op de vierde plaats, want ze bevinden zich in een soort niemandsland.

Nummer drie Mercedes staat namelijk op 236 WK-punten, en beschikt over twee coureurs die in staat zijn om punten te scoren. Red Bull heeft daarnaast een ruime voorsprong op nummer vijf Williams, dat tot nu toe 70 WK-punten bij elkaar wist te rijden. Voor Red Bull kan dit voelen als een comfortabel gat, maar ze zullen er niet blij mee zijn.

Slechtste seizoen in tien jaar

Red Bull is namelijk bezig met hun slechtste seizoen in tien jaar tijd. De laatste keer dat Red Bull buiten de top drie in het constructeurskampioenschap eindigde, was in 2015. Toen scoorde het team met Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo slechts 187 WK-punten. Ze wisten dat jaar ook geen race te winnen, en dat was hun laatste seizoen zonder zeges.

Verstappen heeft dit jaar immers al twee Grands Prix op zijn naam geschreven. Hij liet zich in Hongarije ontvallen dat hij niet verwacht dat ze dit jaar nog races gaan winnen.

Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.000

    Doe er dan wat aan,eruit met die Fransoos. Elke dag dat Wache er zit is één dag terug.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 11:32
    • hellway666

      Posts: 162

      maar wie gaat hem dan vervangen? ,wie wil nu gaan werken op dat zinkende schip .

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 11:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

