Horner trots op 'onaantastbare' Verstappen

Max Verstappen schreef vandaag met speels gemak de Grand Prix van Qatar op zijn naam. De Nederlander reed een ijzersterke race, en hij gaf zijn concurrenten geen schijn van kans. Teambaas Christian Horner zag dat Verstappen onaantastbaar was.

Verstappen was getergd na de gridstraf die hij ontving na afloop van de kwalificatie. Hierdoor moest hij starten vanaf de tweede plaats, en bij de start sloeg hij direct toe. Verstappen greep de leiding en hij gaf deze positie eigenlijk niet meer uit handen. Hij reed een sterke wedstrijd, en hij maakte vrijwel geen foutjes. Met een grote grijns op zijn gezicht kwam hij als overwinnaar over de streep.

Controle

Bij Verstappens team Red Bull Racing was men ook blij. Teambaas Christian Horner was lovend toen hij na afloop sprak met Viaplay: "Max had de race onder controle. Lando was echt hard aan het pushen in de snelle bochten, waardoor hij zijn auto wat harder pushte. Maar Max spaarde een beetje en hij reed met zijn verstand. Hij controleerde de race op prachtige wijze en het was onmogelijk dat hij niet aan de leiding zou gaan in bocht één. Vanaf dat moment drukte hij zijn stempel op de race."

Onaantastbaar

Bij de tweede herstart werd het nog heel eventjes spannend voor Verstappen. Horner legt uit wat er op dat moment precies misging: "De lichten van de Safety Car gingen niet uit en de regel is dat je erbij moet blijven, dus hij kon zich niet voorbereiden op de herstart. Toen gingen de lichten plotseling uit en was hij bij de laatste bocht. Hij deed het heel goed door daar aan de leiding te blijven en buiten dat had hij alles onder controle." Horner was heel blij: "Het is overwinning nummer negen, dat is meer dan het dubbele van elk ander team. Dat is fantastisch. Ik ben zo trots op iedereen, dat we het hebben kunnen omdraaien. We vochten tegen een Haas op zaterdag en nu zijn we onaantastbaar!"