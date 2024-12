Hamilton beleeft horrorrace in Qatar: "Maar het is mijn schuld"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton beleefde een rampzalig Grand Prix van Qatar. De Brit steekt zijn hand na de race in eigen boezem.

Lewis Hamilton kende vorige week een geweldig race in Las Vegas. De Brit startte de Grand Prix in de gokstad op P10 en eindigde na een fenomenale inhaalrace op P2. Hij reisde daarom met veel vertrouwen af naar Doha, maar van dit vertrouwen was na de kwalificatie van zaterdag vrij weinig meer over. Hamilton was tijdens de sprintrace erg tam en langzaam, en moest ook tijdens de kwalificaties telkens meer dan vier tienden toegeven op zijn teamgenoot George Russell. Hij gaf na de kwalificatie voor de hoofdrace toe dat hij er wel een beetje klaar mee is en dat hij uitkijkt naar de winterstop.

En dan moest het ergste deel van zijn rampweekend in Qatar nog komen. De race van de 39-jarige was namelijk maar op één manier te omschrijven: een enorme deceptie. Hij was onwijs langzaam en kreeg tot overmaat van ramp ook nog: een tijdstraf van vijf seconden voor een valse start, een lekke band en een drive through penalty voor speeding in the pitlane. Het zorgde ervoor dat Hamilton meermaals vroeg of hij de pits in mocht rijden en kon opgeven, maar de Brit hield de eer aan zichzelf en kwam uiteindelijk als twaalfde over de finish.

"Het was niet geweldig om mee te rijden"

Na de race hoop Hamilton dat de mensen zullen onthouden dat hij weer op zal staan na deze tegenslag. "Het ging gewoon niet zo geweldig, maar deze dingen gebeuren. Beoordeel me niet op het aantal keren dat ik val, want ik sta morgen op en probeer het nog een keer", vertelde de 105-voudig Grand Prix-winnaar tegenover Sky Sports. "De auto en ik kunnen gewoon niet zo goed met elkaar overweg. Maar we zaten in het begin heel ver van de pace en we hadden niet genoeg vleugel gezet voor de start van de race. De auto's waren behoorlijk verschillend en het was niet echt geweldig om mee te rijden."

Hamilton steekt hand in eigen boezem

Nadat Hamilton opnieuw naar zijn auto wees, kon hij ook niet anders dan zijn hand in eigen boezem steken. "Maar het is mijn schuld van vandaag, dus mijn excuses aan het team voor de valse start en daarna het incident in de pitlane."