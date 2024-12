Lachende Verstappen viert zege: "Dat was heel erg leuk"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Qatar met speels gemak op zijn naam. Terwijl er veel vreemde straffen werden uitgedeeld, hield Verstappen het hoofd koel. Verstappen was na afloop zeer happy, en met een grote grijns nam hij de felicitaties in ontvangst.

Na zijn gridstraf van één plaats begon Verstappen de race op de tweede plek. Bij de start greep hij direct de leiding, en sloeg hij een aanval van Lando Norris af. Verstappen wist daarna geconcentreerd weg te rijden bij de rest van het veld. Hij was scherp, en hij zag dat Norris niet van zijn gas ging onder gele vlaggen. Het leverde de Brit uiteindelijk een stop and go-penalty op van tien seconden. Verstappen kon daardoor makkelijk wegrijden bij zijn concurrenten.

Na afloop van de race klonk Verstappen zeer tevreden. Hij balde zijn vuisten, en hij klonk enthousiast over de boordradio. Met een grote lach op zijn gezicht meldde hij zich bij interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een heel erg goede race. Gisteren in de kwalificatie voelde de auto al heel wat beter aan, en vandaag in de eerste stint waren we heel erg snel. Lando en ik zaten de hele tijd op 1,8 seconden van elkaar en we pushten elkaar. Eerlijk gezegd, het was heel erg leuk. Op deze baan hebben we veel grip en de banden hielden het goed vol, dus het was heel leuk om de banden te pushen. We gingen heel lang door in de eerste stint. Daarna moesten we een aantal Safety Car-periodes doorstaan, maar ik ben heel blij."